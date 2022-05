Mon Chasseur Immo lève 10 ME pour financer son 'scale-up'

(Boursier.com) — Déjà leader en France des services de recherche (chasse) immobilière, Mon chasseur Immo boucle un tour de table de 10 ME pour accélérer le déploiement de ses services et de sa plateforme partout en France, puis à l'international.

Mon Chasseur Immo simplifie et optimise l'achat d'un bien immobilier en combinant le meilleur de l'humain (un chasseur immo expert, mandataire indépendant recruté et formé en interne) et du digital (une application mobile pour l'acheteur et pour le chasseur, directement connectées entre elles).

Sa plateforme technologique propriétaire très différenciante permet de couvrir tout le processus transactionnel et de générer des gains de productivité inégalés pour le chasseur (agrégation d'annonces, simulateurs de nombre de biens disponibles selon critères, outils de scoring, pour aider le chasseur à qualifier les biens et proposer à l'acheteur les meilleures opportunités).