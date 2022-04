Mollie annonce son partenariat avec Recharge

(Boursier.com) — Mollie , un des fournisseurs de services de paiement à la croissance la plus rapide d'Europe, annonce aujourd'hui son partenariat avec Recharge, solution de gestion d'abonnements de premier plan, afin d'offrir une solution d'abonnement de bout en bout, s'appuyant sur une API, qui fournit une prise en charge sans précédent des paiements récurrents et de la gestion des abonnements. Ce partenariat offre aux e-commerçants se basant sur les abonnements une innovation de pointe. Celle-ci est disponible sur tous les marchés desservis par Mollie.

L'API de Recharge permet l'intégration de paiements récurrents dans des boutiques en ligne autonomes et des plateformes telles que Magento, WooCommerce et d'autres plateformes de e-commerce à venir. Les commerçants pourront personnaliser et intégrer rapidement un programme d'abonnement, y compris les options d'ajout de produits uniques, de gestion des achats récurrents, d'annulation de livraisons ou d'échange de produit... Les utilisateurs peuvent également relancer automatiquement les paiements s'ils ne sont pas traités et exploiter l'interface Recharge pour automatiser des flux de relance et de récupération intelligents.