Modification de la gouvernance de l'Association Française de la Gestion financière

Modification de la gouvernance de l'Association Française de la Gestion financière









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur proposition de son Président Eric Pinon, le Conseil d'administration de l'AFG - Association Française de la Gestion financière, réuni le 8 septembre 2020, a nommé Mirela Agache-Durand Vice-présidente de l'AFG en remplacement d'Inès de Dinechin.

Directrice générale de Groupama AM, Mirela Agache-Durand représentera les sociétés de gestion filiales de groupes d'assurance et complétera ainsi la Vice-présidence aux côtés de Philippe Setbon, Ostrum Asset Management, et de Guillaume Dard, Montpensier Finance.

La configuration de la Vice-présidence de l'AFG se prolonge : les filiales de banques, de sociétés d'assurances et les sociétés entrepreneuriales, soit l'ensemble de l'origine des acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs dans sa diversité, sont pleinement représentées dans une vice-présidence partagée. Eric Pinon, quant à lui, continue de porter la voix de l'ensemble de la profession pour défendre les intérêts de ses membres et de leurs clients, et les représenter dans toutes les actions publiques.

Au sein de l'équipe de Vice-présidence, Mirela Agache-Durand s'attachera plus particulièrement aux sujets internationaux avec comme objectif de positionner la France comme un acteur majeur de l'Asset Management international.

L'AFG adresse tous ses remerciements à Inès de Dinechin pour son implication et ses contributions aux travaux de Place dans sa mission de Vice-présidente. Sponsor du Livre Blanc sur l'Education Financière elle continuera, pour l'AFG, son action en faveur de ce sujet.

Mirela Agache Durand, 53 ans, titulaire d'un CFA et d'un doctorat en physique des plasmas, a débuté sa carrière dans le secteur de la finance en 1998 au sein du groupe Oddo & Cie.

En 2014, elle a rejoint La Banque Postale Asset Management comme directeur adjoint de la gestion. Depuis 2017, elle était directeur général de Tocqueville Finance, poste qu'elle a également cumulé avec ses responsabilités de directeur général de LBPAM. Depuis 2020, elle assure les fonctions de Directrice Générale de Groupama Asset Management.

L'Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des professionnels de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d'actifs, qu'elle soit individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent plus de 4 000 milliards d'euros d'actifs, soit un quart du marché de la gestion d'Europe continentale.