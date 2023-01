(Boursier.com) — Moderato annonce une levée de fonds de 1,5 ME auprès d'Eutopia, Bpifrance et de business angels du secteur de l'agro-alimentaire. Des fonds qui vont essentiellement servir son ambition produit : investir dans la 'R&D' pour réussir le pari du vin sans alcool, qui séduit les amateurs de vin, et accélérer la distribution.

Créée en septembre 2020 par Sébastien Thomas et Fabien Marchand-Cassagne dans le Calvados, la jeune pousse produit des vins bio sans alcool et réduits en alcool. Après le pétillant à 0,0% d'alcool, Moderato lance ce mois-ci le premier blanc et le premier rouge 0,0% alc. Une gamme qui vient compléter celle à 5% d'alcool (rouge, blanc, rosé et pétillant).

Les deux entrepreneurs, issus respectivement d'une famille de viticulteurs et distillateurs de Cognac et de l'agro-alimentaire (jus de fruits Innocent), se sont appuyés sur l'expertise d'un vigneron visionnaire et oenologue, Frédéric Brochet, pour créer ces nouveaux assemblages équilibrés et uniques.