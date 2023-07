Mob-Energy accélère son développement avec la clôture de sa levée de fonds Série A de 10 ME

(Boursier.com) — Mob -Energy, deeptech lyonnaise, accélère son développement avec la clôture de sa levée de fonds Série A de 10 ME auprès d'investisseurs impliqués dans la mobilité intelligente et la ville de demain. Mob-Energy va pouvoir renforcer de manière significative sa capacité de production en France, notamment pour le cube de puissance Eiko, pour répondre à une demande en très forte croissance.

Le tour de table, mené par Axeleo Capital, regroupe Santander, Bpifrance, UI Investissement, Crédit Agricole, le Fonds Énergies CMA CGM, EIT InnoEnergy et deux investisseurs privés (Thierry Fahmy et le club deal lyonnais Kerfi)