(Boursier.com) — MNK Partners poursuit ses investissements en Europe et annonce l'acquisition d'une université située à Budapest (Hongrie) pour le compte de son fonds professionnel de rendement paneuropéen MNK ONE. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de rendement et de diversification géographique européenne du fonds lancé fin 2019.

Après plusieurs acquisitions, notamment en Irlande, en Pologne et au Portugal dans les secteurs de la santé, des bureaux, du commerce ou encore de l'hôtellerie, cette dernière opération porte donc sur un actif situé en Hongrie, dédié à l'enseignement pour un montant de 6,3 ME.

L'actif est situé au coeur de la capitale hongroise - Budapest - au sein d'un quartier à forte densité et très bien desservi par les transports en commun.

L'actif est entièrement loué à une université accréditée, détenue par Docler Holding. Un groupe d'universités offrant de nombreux programmes d'étude nationaux et internationaux dans les domaines de la technologie, des arts, des médias, du sport ou des jeux vidéos.

Cette université est une référence parmi les établissements privés d'enseignement supérieur en Hongrie. Elle totalise une surface de 7.500 m(2), 40 places de parking et est encore louée pour une durée ferme restante de 11 ans.

"Cette acquisition témoigne de la volonté de diversification de MNK One, tant géographique que sectorielle. Elle souligne aussi une constante chez MNK Partners : réaliser des opérations que nous estimons porteuses de rendement et de plus-values potentielles pour nos investisseurs. De plus, elle s'inscrit dans notre volonté de développer la stratégie ISR de MNK Partners : investir dans une université permet de soutenir l'éducation, une thématique essentielle, clé du développement durable." développe Mansour Khalifé, Président de MNK Partners.