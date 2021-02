MNK Partners annonce l'ouverture d'un bureau à Varsovie

(Boursier.com) — La société de gestion MNK Partners annonce l'ouverture d'un bureau à Varsovie. Celui-ci sera dirigé par Malgorzata Cieslak-Belgy, professionnelle reconnue de l'investissement immobilier. L'équipe de Varsovie aura pour mission de suivre les marchés de l'Est et du Centre de l'Europe, de Pologne, des pays baltes et des pays nordiques.

MNK Partners annonce simultanément l'acquisition d'un actif de bureau de catégorie "A", à usage mixte (showroom et bureaux) à Varsovie, en Pologne.

L'ensemble, d'une valeur de 11,5 ME, est récent. Il a été livré à la fin de l'année 2016. Il bénéficie d'une très bonne accessibilité par la route vers le centre-ville et l'aéroport. L'environnement direct est en plein essor et son dynamisme est renforcé par l'extension de la ligne du tramway arrivant au pied de l'immeuble.

L'actif est entièrement loué comme siège social polonais, à G Poland, distributeur exclusif depuis 25 ans de grandes marques internationales de prêt-à-porter et d'accessoires de luxe en Pologne, pour une durée de bail restante de 8 années ferme.

Le locataire, fortement attaché à l'actif construit pour lui et à sa localisation, possède une option de rachat à l'issue du bail, sécurisant ainsi la sortie de cet investissement...