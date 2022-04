MMA reçoit le Trophée Qualiweb 2022 de la meilleure relation client online

(Boursier.com) — MMA remporte le Trophée Qualiweb 2022 de la meilleure relation client online tous secteurs confondus et le Trophée de la meilleure relation client online dans la catégorie Assurance. Le baromètre Qualiweb des meilleurs acteurs de la relation client est établi chaque année à partir de mails et posts mystères adressés à un panel de 220 entreprises couvrant 16 secteurs d'activité.

95.4/100 : MMA a obtenu la meilleure note parmi les 220 marques testées fin 2021. Cette note obtenue par MMA apprécie les délais, la pertinence et la forme des réponses ainsi que la qualité d'accueil sur les 3 canaux de communication online : messagerie, mails et réseaux sociaux.

Cette note récompense la capacité de MMA à prendre en charge toutes les demandes, avec simplicité et via une vraie démarche d'accompagnement sur l'ensemble des canaux digitaux. Empathie, écoute et optimisme : ces trois valeurs portées par les équipes du service client MMA ont une fois de plus fait la différence auprès de l'Institut d'études marketing Cocédal Conseil, organisateur des Trophées Qualiweb.

"La qualité de la relation avec nos clients est ce qui fait aujourd'hui la force de MMA. Nous sommes totalement mobilisés pour offrir à nos clients une expérience simple, efficace et personnalisée. C'est vrai à distance comme en agence. Nous croyons profondément à la valeur de la relation humaine comme clé de la satisfaction de nos clients. Nous sommes donc particulièrement fiers de recevoir ces deux trophées qui viennent récompenser l'engagement des équipes et une vraie dynamique d'entreprise autour de la relation client", déclare Éric Lécuyer, Directeur général de MMA.