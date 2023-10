MMA : 26 agences célèbrent leur centenaire

(Boursier.com) — En 1922, trois mutuelles historiques du Mans ont signé une convention de non-concurrence, d'assistance et d'entraide et créent une marque commune : Les Mutuelles du Mans. À cette époque, les Mutuelles du Mans comptaient déjà 500.000 sociétaires et s'appuyaient sur un réseau de 950 agents, tous entrepreneurs et chefs d'entreprise.

Dès lors, la volonté de développer un réseau partout en France s'est matérialisée par la création de nombreuses agences. Ainsi, sur les 1.595 agences qui jalonnent aujourd'hui le territoire, 26 agences MMA nées "Les Mutuelles du Mans" fêtent cette année leurs 100 ans.