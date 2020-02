Mission Handicap BSB : la Caisse d'Epargne BFC poursuit son engagement

Mission Handicap BSB : la Caisse d'Epargne BFC poursuit son engagement









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BSB (Burgundy School of Business) et la Caisse d'Epargne Bourgogne - Franche-Comté (CEBFC), deux institutions attachées à la diversité, ont signé une nouvelle convention de partenariat concernant la Mission Handicap de l'Ecole. Cette dernière, créée en 2009, est soutenue depuis son lancement par la banque. Multipliant les initiatives, elle a pour but d'oeuvrer en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des étudiants handicapés, et de sensibiliser sur cette problématique. L'accord porte sur les 3 prochaines années et permettra notamment de financer une série d'actions ciblées.

La signature a eu lieu jeudi 6 février à BSB, en présence notamment de Fabien Chauve, Membre du Directoire de la CEBFC, et Stéphan Bourcieu, Directeur Général de BSB (photo). En place depuis une dizaine d'années et prolongé pour 3 ans, ce partenariat illustre l'engagement des deux institutions en faveur de l'emploi des personnes handicapées, à la fois dans l'accompagnement de ces étudiants, mais aussi pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises qui, malgré leur volonté, sont souvent confrontées à une pénurie de compétences ou d'aptitudes.

La CEBFC, qui contribue à hauteur de 30.000 euros sur les 3 ans à venir via ce partenariat, poursuit ainsi ses actions de soutien auprès des étudiants handicapés de BSB : facilitation d'emploi, accueil en entreprise (stages, missions, alternance, etc.), formation de formateurs, achat de matériel et logiciels adaptés, participation aux coûts supplémentaires engendrés lors des examens et concours, et actions de sensibilisation et de communication autour du handicap.

Plus de 10 ans de Mission Handicap à BSB

Créée en 2009, la Mission Handicap BSB partage également cet objectif de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des étudiants handicapés. En un peu plus de 10 ans, ce sont des centaines d'élèves dans cette situation, dans des cas très divers, qui ont été très directement concernées par l'accompagnement mis en place, et même l'intégralité des étudiants BSB qui sont chaque année sensibilisés sur le sujet. Aujourd'hui, ils sont précisément 38 élèves soutenus par la Mission, avec notamment des aménagements de leurs cours et leurs examens, la mise à disposition d'outils adaptés, ou des aides à la prise en compte de leur handicap durant leur vie professionnelle.

La Mission Handicap BSB organise également toute une série d'événements en cours d'année, et agit à travers diverses initiatives: programmes de tutorat, conférences dédiées, sorties thématiques (comme celle à venir du 19 mars au musée des Beaux-Arts, les yeux bandés), divers ateliers de sensibilisation avec des associations de l'Ecole, participation des élèves au concours Tous HanScène (l'équipe BSB ayant remporté le Grand Prix du cinéma l'an dernier pour le court-métrage "A vue d'oeil"), etc...