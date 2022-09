Mirova termine avec succès la levée de son 5e fonds d'infrastructures de transition énergétique

(Boursier.com) — Mirova annonce aujourd'hui avoir finalisé la levée de Mirova Energy Transition 5 (MET 5), son 5ème fonds d'investissement en fonds propres dans les infrastructures de transition énergétique, à 1,6 milliards d'euros. Avec cette levée, Mirova poursuit sa croissance et réaffirme son positionnement d'acteur européen majeur de l'énergie renouvelable, du stockage et de la mobilité bas carbone.

Cette levée historique, bouclée en 18 mois, récompense le travail des équipes de Mirova présentes sur le secteur des infrastructures de transition énergétique depuis 20 ans. L'équipe a lancé un premier fonds de 46 ME en 2002 aux côtés de l'ADEME afin d'amorcer la filière éolienne en France. Elle a ensuite lancé deux autres fonds de 94 ME en 2008 puis de 354 ME en 2014 pour s'ouvrir à de nouvelles géographies et technologies. Enfin le 4ème fonds a levé 859 ME en 2018 et a étendu son champ d'activité à la mobilité bas carbone. Au cours des années, Mirova a investi dans plus de 330 projets pour un total de plus de 6.5 GW de capacité de production installée à travers l'Europe et l'Asie.

Raphaël Lance, Directeur des fonds d'infrastructures de transition énergétique de Mirova commente : "Cette levée témoigne de la confiance des investisseurs dans notre stratégie d'investisseur responsable qui met l'impact au coeur de son activité. Sur les 1,6 milliards d'euros levés, 500 millions proviennent de clients déjà investis dans nos autres millésimes. MET 5 marque aussi notre capacité à attirer des investisseurs internationaux, avec plus de 75% des fonds provenant d'autres pays européens comme les Pays Bas, le Royaume Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne et l'Italie, et aussi d'Amérique du Nord ou d'Asie".