Mirova renforce son utilité sociale

(Boursier.com) — En inscrivant aujourd'hui sa raison d'être et ses objectifs environnementaux et sociaux dans ses statuts, MIROVA formalise une démarche initiée lors de sa création en 2014 : celle d'une société de gestion née de la conviction que le système financier ne répondait plus aux besoins de l'économie réelle. Mirova formalise ainsi sa mission, afin de se mettre en mesure d'augmenter encore son impact positif, sur les sujets environnementaux mais aussi sur la réduction des inégalités.

"La finance doit être un outil de transformation de l'économie vers des modèles qui, d'une part, préservent et restaurent les écosystèmes et le climat, et d'autre part, favorisent l'inclusion sociale, la santé et le bien-être des populations.

Pionniers de ce mouvement, nous innovons sur tous nos moyens d'action: investissement, recherche, engagement actionnarial et influence de la communauté financière.

Nous recherchons toujours à concilier performance sociétale et financière en plaçant notre expertise du développement durable au coeur de toutes nos stratégies d'investissement. Les solutions que nous proposons à nos clients visent ainsi à développer une épargne contributive d'une économie plus durable et plus inclusive."

Déjà pionner dans l'investissement durable, Mirova a fait le choix de devenir une entreprise à mission pour structurer sa démarche et la faire connaître, mais aussi pour montrer que le rôle d'une société de gestion peut aller bien au-delà de la responsabilité fiduciaire, et s'inscrire dans une volonté de transformation profonde de l'économie vers un modèle plus juste et plus durable. "Nous avons besoin de refonder l'entreprise, parce que nous avons besoin de refonder la société. L'entreprise doit jouer un rôle pour répondre aux problématiques environnementales et aux tensions de la société : fracture sociale, inégalités... Les Etats ne peuvent plus tout faire" a déclaré Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova.

Des objectifs évalués par un comité

Pour faire vivre sa raison d'être, les équipes de Mirova se fixent 5 objectifs :

-Faire de l'impact positif un objectif systématique de ses stratégies d'investissement

-Cultiver et approfondir ses expertises sociales et environnementales

-Innover en permanence sur ses produits et approches au service de l'impact

-Accompagner ses parties prenantes vers une économie et une finance durables

-S'appliquer les standards environnementaux et sociaux que Mirova défend.

Mirova se dote d'un comité de Mission composé d'experts de renom, qui veillera au suivi de la mise en oeuvre concrète de sa mission. Ce comité guidera également la société vers des axes de progression afin que Mirova atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. Un rapport annuel de mission sera publié par ce comité.

Philippe Zaouati ajoute, "La nomination, à ce comité de Mission, de personnalités importantes sur les questions environnementales et de finance durable, témoigne de la sincérité de notre démarche". Ainsi, en plus de deux collaborateurs de Mirova, le comité sera composé de :

-Alexis Masse, Président du FIR (Forum pour l'Investissement Responsable), présidera le comité

-Monique Barbut, Ancienne secrétaire générale de la Convention des Nations-Unis sur la lutte contre la désertification (CNULCD) et membre du Conseil d'administration de WWF France

-Fella Imalhayene, Déléguée générale Global Compact France

-Cary Krosinsky, Professeur à l'Université de Yale

-Pierre-René Lemas, Président de France Active

-Arnaud Leroy, Président de l'Agence de la transition écologique (ADEME)

-Stéphanie Pfeifer, Directrice Générale de Institutional Investors Group on Climate Change

-Constance de Poncins, Déléguée Générale AGIPI

-Jean Raby, Directeur Général de Natixis Investment Managers

-Blanche Ségrestin, Co-coordinatrice de la Chaire "Théorie de l'entreprise, modèles de gouvernance et de création collective" à Mines Paris Tech

Le Label B CorpTM - Une reconnaissance extérieure internationale

L'obtention du label B Corp, après un processus d'évaluation au cours duquel Mirova a reçu une excellente note, est un gage de crédibilité de l'ensemble de la démarche de responsabilité de l'entreprise, vis-à-vis du public. Le label est reconnu internationalement, et témoigne de de notre engagement environnemental et social.

L'ensemble des équipes de Mirova se réjouit également de rejoindre la communauté des B Corp. Mathilde Dufour, Directrice adjointe de l'Equipe de Recherche en Développement Durable, commente : "Nous croyons énormément à la logique d'écosystèmes et de chaînes de valeurs positives. En recevant le label, nous rejoignons aussi une communauté, des partenaires, et nous espérons à la fois continuer à progresser et à évoluer et pouvoir apporter de nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire."