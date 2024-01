Mirova et Robeco sélectionnent I Care et Quantis

(Boursier.com) — Les deux acteurs à l'origine de l'initiative visant à créer un standard pour le calcul des émissions évitées, Mirova et Robeco, annoncent aujourd'hui qu'ils ont sélectionné I Care et Quantis. Les deux structures retenues développeront une base de données mondiale de facteurs d'évitement des émissions de gaz à effet de serre offrant un calcul standardisé et transparent des émissions évitées grâce à une liste fournie de solutions à faible émission de carbone ou de solutions vertes.

L'initiative est soutenue par 9 acteurs financiers, représentant plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion.