Mirova désignée 'B Corp Best For The World' dans le domaine "Clients" pour 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mirova , l'affiliée de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable et certifiée B Corp, annonce qu'elle a été désignée parmi les B Corps "les meilleures pour le monde" de 2021. Les Best for the WorldTM sont des entreprises B Corp ayant obtenu, dans un ou plusieurs des cinq domaines d'impact évalués et au niveau mondial, un score leur permettant de compter dans les 5% des entreprises les mieux notées. Mirova a été reconnue sur le pilier "Clients", pour le développement de solutions d'investissement à fort impact pour les investisseurs.

Société de gestion d'actifs 100% dédiée à l'investissement durable, Mirova a été créée en 2014 avec l'ambition de développer des produits d'investissement innovants permettant aux investisseurs de participer à la transition de notre économie vers un modèle plus durable.

A travers plusieurs classes d'actifs, Mirova cherche à créer des solutions d'investissement dont l'objectif est de concilier des impacts environnementaux et sociaux positifs avec une performance financière de long-terme.

Nous sommes convaincus que de tels produits ne peuvent qu'être bénéfiques pour la société et répondent à une demande des investisseurs, tant sur le plan financier que sur celui de la recherche d'impact. Être reconnue aujourd'hui par la communauté B Corp sur le pilier Clients pour le caractère durable et l'impact de nos produits représente un honneur et une joie pour Mirova et ses équipes. Cela nous encourage à poursuivre le travail avec la communauté mondiale B Corp pour progresser encore et continuer à avoir un impact positif sur l'ensemble de nos parties prenantes.

Philippe Zaouati, Directeur général de Mirova, déclare : "Nous sommes ravis et fiers de recevoir une telle distinction. Au nom de l'équipe de Mirova, je souhaite remercier la communauté B Corp pour cette reconnaissance et féliciter toutes les sociétés B Corp Best for the WorldTM 2021 pour leurs pratiques exemplaires dans les cinq domaines d'impact de l'évaluation B Corp. Être reconnue comme une entreprise qui bénéficie au monde entier est un bel encouragement. Nous continuerons à travailler pour améliorer l'impact de nos produits avec un horizon de long-terme, afin de rester dignes de cette reconnaissance et de la confiance de nos clients."

Les sociétés Best for the WorldTM sont nommées par B Lab, un réseau mondial à but non lucratif qui certifie puis organise en communautés les Certified B Corporations, entreprises à but lucratif qui répondent aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. Il existe aujourd'hui plus de 4.000 entreprises certifiées B Corporations dans 77 pays et 153 secteurs d'activité, unies par un objectif commun : transformer l'économie mondiale au profit de tous les individus, des communautés et de la planète.

Les B Corps répondent aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité afin d'équilibrer profit et raison d'être. La certification B Corp ne se contente pas d'évaluer un produit ou un service, elle évalue l'impact positif global de l'entreprise qui le soutient, comme Mirova. En utilisant le B Impact Assessment, B Lab évalue la façon dont les opérations et le modèle d'affaires d'une entreprise ont un impact sur ses employés, sa communauté, son environnement et ses clients. Pour obtenir la certification B Corp, une entreprise doit obtenir un score d'au moins 80 points dans l'évaluation.

Juan Pablo Larenas, Directeur exécutif de B Lab Global, déclare: "Best for the WorldTM est un programme spécial pour la communauté B Corp, et nous sommes ravis de le relancer après l'avoir mis en pause en 2020 en raison de la COVID-19. Les entreprises Best for the WorldTM de cette année opèrent au tout premier rang de leur catégorie et excellent dans la création d'impact positif pour leurs parties prenantes, notamment leurs salariés, leurs communautés, leurs clients et l'environnement. Nous sommes fiers de la communauté d'entreprises que nous avons réunie au cours des 15 dernières années ; ensemble, nous avançons vers notre vision collective d'un système économique inclusif, équitable et régénérateur pour tous les peuples et la planète."