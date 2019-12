Mirabaud AM remporte un important mandat de conseil dans l'immobilier

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management annonce que, suite au lancement réussi de son offre spécialisée dans les domaines du 'private equity' et de l'immobilier en 2017, la société vient de remporter un important mandat de conseil immobilier auprès d'une institution financière de premier plan au Moyen-Orient.

Ce mandat couvre les acquisitions futures d'immeubles de bureaux et de sites logistiques de premier plan en Europe et aux États-Unis, avec pour objectif final une exposition à hauteur d'USD 500 millions.

L'objectif d'investissement consiste à optimiser le couple risque/rendement, en termes de génération de revenus et d'appréciation du capital, tout en respectant les principes de la Sharia...

Umberto Boccato, Directeur des investissements chez Mirabaud Asset Management, indique : "Notre approche ciblée et spécialisée du marché immobilier associée à notre professionnalisme dans l'exécution de transactions suscite un intérêt considérable auprès des investisseurs internationaux à la recherche de solutions immobilières clés en main ou simplement d'un conseil pour leur propre stratégie de build-up dans l'immobilier".