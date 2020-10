Mirabaud AM : le fonds Mirabaud Patrimoine Vivant a fait son entrée au capital du Groupe Alain Ducasse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management vient d'annoncer que son fonds Mirabaud Patrimoine Vivant avait fait son entrée au capital du Groupe Alain Ducasse, qui incarne depuis plus de trente ans l'excellence du savoir-faire culinaire et de l'art de vivre français.

Le Chef étoilé Alain Ducasse, fondateur et dirigeant du groupe éponyme - un des premiers à faire de la "naturalité" un élément clé de l'art de bien se nourrir à la française -, a souhaité, grâce à cette ouverture au capital, poursuivre l'évolution de son groupe vers les "manufactures" et la distribution. Le dynamisme soutenu de la Manufacture de Chocolat et de la Manufacture de Café Alain Ducasse témoigne de la pertinence de cette nouvelle orientation.

Alain Ducasse et Mirabaud Asset Management ont signé un accord stratégique faisant de Mirabaud Patrimoine Vivant un actionnaire de référence du Groupe Ducasse, aux côtés d'Alain Ducasse qui reste l'actionnaire majoritaire de l'entreprise...