Mirabaud AM et Zebra impact Ventures annoncent un partenariat

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management et Zebra impact Ventures annoncent un partenariat pour lancer une stratégie innovante visant à transformer les systèmes alimentaires mondiaux. Ce partenariat réunit Mirabaud Asset Management et la société de capital-risque basée en Suisse, Zebra Impact Ventures. Les deux entreprises ont l'ambition commune de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité en investissant dans des innovations technologiques qui préservent la nature.

En combinant de solides compétences en matière d'identification et d'investissement ainsi que des connaissances pratiques en matière d'agriculture, l'équipe de Zebra s'appuie sur un réseau mondial bien établi d'investisseurs d'impact, d'entreprises, d'universitaires et d'experts de la nature pour identifier les entreprises au potentiel de changement convaincant.

Mirabaud Asset Management apporte son expertise sur les aspects opérationnels, juridiques et de gestion des risques, ainsi qu'un soutien marketing et commercial à travers son réseau de distribution paneuropéen. A travers ce lancement, Mirabaud continue de développer sa plateforme d'actifs privés, en mettant l'accent sur les fonds classés article 9 dans SFDR.

Commentant ce nouveau partenariat, Lionel Aeschlimann, directeur général de Mirabaud Asset Management, a déclaré :

"Il est une parfaite illustration de notre approche des actifs privés, qui consiste à rechercher un niveau d'ex¬pertise sectorielle approfondie nécessaire à un investissement éclairé et performant. Il soutient notre ambition d'offrir à nos clients des opportunités uniques qui, outre le potentiel réel de rendement, contribuent de manière tangible à la protection de notre environnement au bénéfice des générations futures".

Lionel Artusio et Fabio Sofia, cofondateurs de Zebra Impact Ventures, ajoutent : "Nous pensons que les technologies de pointe nous permettront de résoudre les défaillances de nos systèmes alimentaires et constitueront la pierre angulaire des actions visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. En tant qu'investisseurs, nous avons une réelle opportunité de financer l'innovation nécessaire pour construire les systèmes alimentaires durables et régénératifs dont nous avons besoin. Notre partenariat stratégique avec Mirabaud va nous aider à répondre à cette ambition."