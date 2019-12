Mirabaud AM annonce le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles

(Boursier.com) — Mirabaud AM annonce le renforcement de son offre de solutions ESG en obligations convertibles avec la fusion de deux fonds d'obligations convertibles mondiales en un seul et même support.

Compte tenu de la convergence du processus d'investissement de ces deux fonds, et pour permettre aux investisseurs de bénéficier d'économies d'échelle grâce à un plus vaste pool d'actifs, Mirabaud a proposé à ses clients de procéder à la fusion des deux fonds ESG d'obligations convertibles mondiales, proposition que ces derniers ont acceptée.

Suite à cette fusion, le fonds Mirabaud Convertibles Bond Global, lancé en 2014, continuera d'offrir l'accès à une solution de placement de premier ordre en obligations convertibles mondiales, munie toutefois d'un plus vaste pool d'actifs. Le fonds est autorisé à la distribution dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse. Le fonds Mirabaud - Convertible Bonds Global est actuellement noté 4 étoiles par Morningstar et se classe dans le premier quartile de son groupe de référence Citywire sur 5 ans, 3 ans et 1 an.