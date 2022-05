Mirabaud AM annonce avoir obtenu le label ISR public pour quatre nouveaux fonds

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management annonce avoir obtenu le label ISR public pour quatre nouveaux fonds : Mirabaud - Global Climate Bond Fund, Mirabaud - Discovery Europe, Mirabaud - Discovery Europe ex-UK et Mirabaud - Discovery Convertibles Global. Ces fonds viennent ainsi compléter la gamme de stratégies labellisées ISR proposée par Mirabaud et composée des stratégies Mirabaud Asset Management Actions internationales et Obligations convertibles mondiales et européennes.

"En tant que gérants engagés sur des horizons de long terme, les préoccupations ESG font depuis longtemps partie de notre ADN", souligne Hamid Amoura, responsable de l'ISR au sein de Mirabaud Asset Management. "Aujourd'hui, c'est une satisfaction d'annoncer que le label ISR français a été attribué à huit de nos fonds, illustrant ainsi notre engagement sans faille en faveur de l'investissement responsable. À travers nos investissements, nous pouvons et nous devons exercer un impact positif à l'échelle mondiale ; cette responsabilité nous conduit à développer et à déployer des processus ESG sur l'ensemble de notre gamme de fonds. Nous sommes donc en mesure de proposer à nos clients des solutions d'investissement entièrement responsables et durables."

Les quatre stratégies nouvellement labellisées adoptent une gestion active fondée sur de fortes convictions, qui accorde une importance centrale aux enjeux ESG et de développement durable. Chaque équipe de gestion s'appuie sur l'équipe dédiée à l'investissement responsable de Mirabaud Asset Management qui apporte une vision de l'investissement à la fois transverse et engagée.

"L'attribution de ce label à plusieurs de nos stratégies témoigne du savoir-faire de Mirabaud Asset Management pour proposer des solutions d'investissement responsable d'excellence, facilitant la transition vers une économie et une société plus durable", commente Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management.