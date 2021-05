Mirabaud AM annonce avoir obtenu le label ISR en France pour son 'Fonds Mirabaud - Convertible Bonds Europe Fund'

Mirabaud Asset Management annonce avoir obtenu le label ISR en France pour son Fonds Mirabaud - Convertible Bonds Europe Fund.

Ce fonds rejoint ainsi la liste des fonds Mirabaud ayant obtenu ce label : le Fonds Mirabaud - Sustainable Convertibles Global et ses deux fonds actions internationales (Mirabaud - Sustainable Global Focus et Mirabaud - Sustainable Global High Dividend).

Le label ISR a été créé en 2016 par le Ministère de l'Économie et des Finances. Il définit un ensemble de critères rigoureux visant à démontrer l'intégration systématique et mesurable de l'analyse extra-financière et ESG aux investissements.

La stratégie d'obligations convertibles européennes de Mirabaud Asset Management est une stratégie de convictions dont l'objectif est de maximiser la convexité à travers une gestion active du delta.

Les critères ESG sont au coeur de l'approche de l'équipe et sont intégrés à chaque étape du processus d'investissement. L'équipe cherche à comprendre les risques extra-financiers auxquels les entreprises sont confrontées, les opportunités qui leur sont offertes, l'impact financier potentiel et la manière dont elles peuvent faire face à ces risques et saisir ces opportunités.

"L'obtention de ce label témoigne de notre engagement continu, à travers notre gamme de produits, en faveur de l'investissement responsable et de nos efforts constants visant à renforcer le positionnement de Mirabaud Asset Management en termes de durabilité et de responsabilité" déclare Hamid Amoura, responsable de l'Investissement Responsable chez Mirabaud Asset Management.

"Nous sommes très fiers que ce fonds ait reçu ce label qui récompense nos solides processus ESG" ajoute Renaud Martin, co-gérant de l'équipe Obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management. "En tant que gestionnaires actifs et engagés, les questions ESG sont depuis longtemps inscrites dans nos valeurs et nous aident à construire des portefeuilles solides et performants pour nos clients."

L'équipe Obligations convertibles de Mirabaud Asset Management est basée à Paris et compte plus de 600 millions de dollars d'actifs sous gestion pour ses produits européens et mondiaux. Mirabaud Asset Management continue de développer ses processus ESG et de les intégrer à l'ensemble de sa gamme de fonds, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'Investissement Responsable.