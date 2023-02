Mirabaud AM actif dans l'Ohio

(Boursier.com) — Mirabaud AM a structuré l'acquisition d'un ensemble de deux immeubles de bureaux occupés par une fondation universitaire à but non lucratif et un centre de recherche médicale. La transaction a été structurée par Mirabaud Asset Management sous la forme d'une d'une société civile immobilière luxembourgeoise pour le compte de sa clientèle internationale. Cette acquisition porte la valeur du portefeuille immobilier américain de Mirabaud à près de 600 millions de dollars.

Ce complexe de bureaux de 28.000m2, "Vernon Campus", situé à Cincinnati dans l'Ohio, est entièrement loué jusqu'en 2032 au deuxième plus gros employeur de cette vaste métropole (tri-state area).

Le siège social administratif du centre médical hospitalier pour enfants de Cincinnati est basé dans ces locaux et situé stratégiquement au sein d'un pôle regroupant centres de recherche universitaire, sociétés et vivier de talents de premier plan.