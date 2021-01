Mirabaud AM a reçu le label ISR pour ses deux solutions d'investissement en actions internationales

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Mirabaud Asset Management annonce avoir reçu le label ISR pour ses deux solutions d'investissement en actions internationales : Mirabaud -Sustainable Global Focus Fund et Mirabaud - Sustainable Global High Dividend Fund.

Ce label applique un ensemble de critères rigoureux pour démontrer l'intégration systématique et mesurable de l'analyse extra-financière et ESG aux investissements. Les deux fonds rejoignent le Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bond Fund, qui avait reçu le label ISR en mars 2020.

"Nous sommes ravis d'avoir reçu ce label, qui reflète notre engagement continu envers l'investissement responsable ainsi que notre ambition de renforcer le positionnement de Mirabaud Asset Management en termes de durabilité et de responsabilité", a déclaré Hamid Amoura, Directeur de l'investissement responsable chez Mirabaud Asset Management