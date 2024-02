Mindston Capital poursuit sa croissance avec 410 ME d'investissements engagés

(Boursier.com) — Mindston Capital, société de gestion indépendante spécialisée en private equity immobilier, a engagé 410 ME d'investissements depuis 2022, confirmant ainsi sa dynamique de croissance. Combinant à la fois la gestion de fonds et le conseil en investissements et asset management immobiliers pour compte de tiers, Mindston Capital opère sur différentes classes d'actifs, couvrant notamment le résidentiel, l'hôtellerie, le commerce et le bureau.

"La gestion et le conseil de plus de 150 ME d'encours témoignent de la confiance que les investisseurs placent dans l'expertise de Mindston Capital" commente l'établissement.

L'année 2023 a été marquée par une activité soutenue

En immobilier de luxe, 14 transactions de cessions et d'acquisitions ont contribué à la performance du portefeuille.

Le FPCI Mindston Hôtels Signature, dédié à l'hôtellerie (murs et fonds) sur le littoral Grand Ouest, a lancé la rénovation de son premier hôtel moins d'un an après son acquisition et a acquis un deuxième actif, dans le contexte toujours aussi porteur du tourisme en Bretagne.

Le fonds dédié au coliving, lancé en 2023, a initié son cycle d'investissement avec l'obtention des autorisations administratives de travaux pour les premières acquisitions, cherchant ainsi à répondre à la difficulté d'accès au logement, notamment pour les jeunes actifs.

En 2023, Mindston Capital a par ailleurs renforcé sa capacité opérationnelle et son agilité, grâce au développement de son équipe, dont notamment l'arrivée d'un nouvel associé, Maxime Depreux.

"Dans un environnement macroéconomique incertain, Mindston Capital confirme la pertinence de ses stratégies d'investissement, ciblées sur des classes d'actifs en croissance avec une volonté de création de valeur opérationnelle, permettant de contrôler davantage l'aléa de marché" a déclaré Michaël Farbos, Directeur Général de Mindston Capital.