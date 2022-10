Minautor lève 4 ME pour digitaliser le marché du moteur d'occasion

(Boursier.com) — Minautor , première plateforme de sourcing de moteurs d'occasion, annonce ce jour une levée de fonds de 4 ME. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds totale de 16 ME réalisée par le Groupe Minerva Investments, société mère de Minautor, répartie sur ses trois filiales : Minautor, Carmarket et Minerva Contrôle Technique.

Les fonds ont été levés auprès de Park Capital, fonds d'investissement luxembourgeois géré par Park Partners GP. Park Capital devient ainsi un actionnaire de référence du Groupe Minerva Investments.