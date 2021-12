Milvue lève 8 ME

(Boursier.com) — Milvue lève 8 ME afin de poursuivre sa croissance et assurer son développement international. L'intelligence artificielle est devenue une technologie incontournable dans la E-santé. Milvue, entreprise spécialisée dans l'Intelligence Augmentée en imagerie a mis au point une solution qui répond parfaitement aux besoins des services d'imagerie à l'hôpital ou en ville. Après une belle croissance en 2021, la jeune entreprise réalise une levée en Série A et vise l'international...