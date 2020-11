Milleis Banque dévoile son nouveau siège, entièrement repensé avec CDB

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Milleis Banque dévoile son nouveau siège, entièrement repensé avec CDB. "Inaugurés au terme d'un projet de presque 6 mois, ces nouveaux bureaux - répartis sur 4.000 m2 et 3 niveaux - ont su séduire les 330 collaborateurs du siège de la banque Milleis, situé place des Vins de France, dans le 12ème arrondissement" commente l'établissement.

CDB a accompagné Milleis dans la transformation de son siège administratif en permettant à ses nouveaux espaces de travail de projeter son image de Banque Privée moderne, décomplexée et de remettre les collaborateurs au coeur du projet d'entreprise.

Ce nouveau siège répond à plusieurs enjeux majeurs pour Milleis : fluidifier les échanges entre les équipes et augmenter la transversalité, afin de créer une meilleure cohésion et faciliter le travail en mode collaboratif.

Ce nouvel environnement apporte une qualité de vie grâce à des espaces de travail conviviaux, modernes et connectés, des espaces adaptés pour se concentrer et des lieux de partage pour des moments d'échanges. Les collaborateurs Milleis se disent pleinement satisfaits de leur nouveau cadre de travail...