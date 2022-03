Miam : tour de financement de 1,5 ME auprès d'investisseurs privés.

(Boursier.com) — Créé en 2019, Miam s'est donné une mission : simplifier l'expérience des courses en ligne en inspirant les consommateurs dans la préparation de leurs repas. Grâce à une solution logicielle intégrée facilement aux sites drive des enseignes alimentaires, les habitudes d'achat et de navigation du consommateur sont analysées. Au fur et à mesure que le client fait ses courses en ligne, il voit apparaitre une multitude d'idées repas personnalisées qu'il peut en un clic ajouter à son panier.

La solution a déjà séduit Cora et Système U, qui l'ont déployée sur leurs sites e-commerce respectifs en 2021. Afin d'accompagner sa croissance, Alexis Tonnoir, César Tonnoir et Thomas Potel, fondateurs, viennent de boucler un tour de financement de 1,5 million d'euros auprès d'investisseurs privés.