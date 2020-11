M&G s'engage à soutenir la COP26 en se fixant des objectifs de neutralité carbone

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A un an de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), M&G plc, société internationale de premier plan de solutions d'épargne et de gestion d'actifs, s'engage à atteindre zéro émission nette de carbone au sein de l'ensemble de son portefeuille d'actifs sous gestion et administration d'ici 2050, et ce, conformément à l'accord de Paris et à l'objectif du gouvernement britannique.

M&G s'est en outre engagée à réduire ses émissions de carbone opérationnelles en tant qu'entreprise (1) de manière à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2030.

En tant qu'investisseur à long terme pour le compte de ses clients, M&G adhère également aux recommandations du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) en appelant les entreprises à communiquer de meilleures informations sur les risques climatiques auxquels elles sont confrontées.

La société M&G plc s'est publiquement engagée à mettre en oeuvre les recommandations de la TCFD et commencera à inclure des informations en adéquation avec les préconisations de la TCFD dans ses rapports d'entreprise l'année prochaine.

John Foley, Directeur général de M&G plc, a déclaré : "En tant que responsables de l'épargne à long terme de millions de personnes, il nous appartient d'investir pour un avenir durable. Les preuves scientifiques montrent clairement que le changement climatique est l'une des plus grandes menaces pour notre planète. C'est pourquoi il incombe à M&G plc d'apporter son soutien au programme d'action collective de la COP26. Grâce à nos investissements internationaux et à notre propre engagement en tant qu'entreprise, nous allons jouer notre rôle dans la transition vers une économie bas carbone".

(1) Comprend les émissions relevant des champs d'application 1 et 2 du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre et un minimum de 66% des émissions d'amont du champ d'application 3 (catégories 1 à 8).