M&G Investments : quelle stratégie actions ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M &G Investments annonce aujourd'hui le lancement d'une stratégie actions affichant un double objectif : investir dans des entreprises qui proposent des solutions permettant de lutter contre le changement climatique tout en cherchant à générer des performances attractives.

Le fonds M&G (Lux) Climate Solutions Fund, géré par Randeep Somel, est un portefeuille concentré composé d'environ 30 entreprises réparties en trois domaines d'impact principaux : les énergies propres, les technologies vertes et la promotion de l'économie circulaire.

Chaque année, M&G publiera une analyse de l'impact net positif de chaque entreprise sur le climat et de l'alignement de son chiffre d'affaire sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, dont le Fonds a adopté le dispositif.

Le Fonds utilise la même approche et le même processus d'investissement que la stratégie Positive Impact de M&G dont l'encours s'élève à 341 millions d'euros, pilotée par John William Olsen et dont Randeep Somel deviendra l'adjoint.

Les entreprises susceptibles d'être intégrées dans le portefeuille sont les suivantes :

-les entreprises pionnières - dont les produits ou les services contribuent à transformer la société ou l'environnement

-les entreprises facilitatrices - qui fournissent des solutions à d'autres entreprises pour qu'elles aient un impact social ou environnemental positif

-les entreprises leaders - qui ont porté et généralisé l'impact et la durabilité dans leur secteur respectif

Lancé en novembre 2018, le fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund a généré une performance de 24,19% nette de frais contre 14,06% pour l'indice MSCI ACWI à fin octobre 2020.

Randeep Somel, gérant du fonds : "Les programmes écologiques et le besoin en solutions capables de lutter contre le changement climatique ont donné libre cours à la créativité et l'ingéniosité de nombreuses entreprises spécialisées. Ces dernières et ceux qui investissent dans leur capital ont sous leurs yeux l'opportunité inédite d'en profiter sur plusieurs décennies".

Ben Constable-Maxwell, Responsable de l'investissement durable et d'impact : "La population mondiale prenant progressivement conscience de l'ampleur des défis de notre planète en matière de durabilité, les solutions à impact positif peuvent soutenir financièrement les entreprises pionnières proposant des solutions concrètes à ces problématiques. Grâce à ce Fonds, nos clients ont l'opportunité de réagir à l'urgence climatique et de conférer à leur épargne un vrai rôle".