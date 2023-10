M&G Investments annonce avoir investi dans Harbinger Health

(Boursier.com) — M &G Investments annonce aujourd'hui avoir investi dans Harbinger Health, une biotech pionnière des nouvelles technologies visant à révolutionner le dépistage et la détection du cancer.

La société basée aux États-Unis a levé 140 millions de dollars lors d'une série B, dans le but de finaliser la validation clinique de son premier produit de dépistage du cancer par test sanguin et de développer ses activités en vue du lancement de son premier produit.

L'objectif de l'entreprise est d'ouvrir la voie à un dépistage systématique du cancer, abordable et accessible à tous. Son premier produit - un test développé en laboratoire (LDT) pour la détection des cancers précoces - devrait être mis sur le marché en 2025.