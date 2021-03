M&G annonce son adhésion au "Powering Past Coal Alliance"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M &G plc (M&G) annonce rejoindre le "Powering Past Coal Alliance" (PPCA) et souhaite mettre fin aux investissements dans le charbon thermique d'ici 2030 dans les pays développés, et d'ici 2040 pour les marchés émergents.

Le plan de retrait progressif des investissements dans le charbon de M&G constitue une étape clé dans son objectif de neutralité carbone dans ses portefeuilles d'ici 2050 au plus tard. Il contribue également à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.

En tant que garant du capital à long terme de ses clients, assurant la gestion active de l'épargne de millions de personnes à travers le monde, M&G met à profit son influence pour accélérer la transition vers une économie mondiale plus verte et plus propre.

Ainsi, d'ambitieux plans visent à cesser tout nouvel investissement dans des mines et centrales au charbon et à exclure les entreprises cotées qui ne s'engagent pas à éradiquer totalement le charbon d'ici 2030 dans les pays développés et 2040 dans les marchés émergents.

En tant que détenteur d'actifs, M&G met- en oeuvre cette approche d'investissement au sein de ses propres actifs dès cette année. En tant que gérant d'actifs, M&G travaille-au côté de ses clients pour adapter les mandats et les fonds existants à cette position.

En parallèle, et au travers du développement de sa gamme de fonds d'investissement durable, M&G donne à ses clients institutionnels et particuliers la possibilité d'investir dans des technologies, des infrastructures et des services qui offrent des performances financières tout en ayant un impact positif sur l'environnement.

La position de M&G sur l'investissement dans le charbon est disponible sur le lien suivant : Coal - M&G plc (mandgplc.com)

John Foley, directeur général de M&G plc, s'est exprimé lors du sommet mondial du PPCA le 2 mars 2021: "L'accélération de l'élimination du charbon est essentielle si nous voulons limiter le réchauffement climatique et assurer un avenir durable à notre planète. Nous sommes ravis de rejoindre le PPCA et soutenons pleinement son travail qui vise à promouvoir l'abandon du charbon par les entreprises, les gouvernements et toutes les organisations dans la perspective de la COP 26."

Saluant l'engagement de M&G au PPCA, Nigel Topping, COP 26 High Level Climate Champion, ajoute : "L'élimination progressive du charbon thermique est une première étape essentielle dans la course vers la neutralité carbone. Le PPCA est un pilier important de la campagne de transition énergétique de la COP 26, et il est remarquable de voir l'engagement de M&G au travers de sa participation à la table ronde ministérielle du PPCA co-organisée par le Royaume-Uni et le Canada".