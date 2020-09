M&G annonce que deux de ses fonds se sont vu attribuer le label "Towards Sustainability"

M&G annonce que deux de ses fonds se sont vu attribuer le label "Towards Sustainability"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — M &G Investments ("M&G"), l'un des principaux acteurs de la gestion active en Europe, annonce que deux de ses fonds se sont vu attribuer le label "Towards Sustainability", la norme de qualité pour l'investissement durable et socialement responsable en Belgique. Ce label facilitera l'accès d'un plus grand nombre d'investisseurs à des investissements contribuant à améliorer notre environnement et notre société.

Délivré par la Central Labelling Agency (CLA), une association belge indépendante consacrée à renforcer l'approche qualitative de l'épargne et des investissements durables, le label "Towards Sustainability" permet aux investisseurs particuliers et institutionnels d'avoir une meilleure visibilité sur leurs investissements et de contribuer à une économie plus durable. Pour obtenir ce label, les fonds doivent passer par un processus de candidature rigoureux, répondre à plusieurs critères d'exclusions sectorielles, assurer un niveau élevé de contrôles et de transparence1.

Le 20 août 2020, le label "Towards Sustainability" a été attribué à deux fonds de M&G :

-Le fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund, un fonds d'actions internationales de droit luxembourgeois investissant dans des entreprises impliquées dans le développement durable et qui cherchent à avoir un impact sociétal positif en relevant les principaux défis sociaux et environnementaux, tout en visant une performance attrayante.

-Le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, un fonds diversifié de droit luxembourgeois intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour investir dans des entreprises qui cherchent à avoir un impact sociétal positif, tout en visant une performance attrayante.

Brice Anger, Directeur Général de M&G France : "Le label "Towards Sustainability" témoigne de notre approche rigoureuse de l'investissement responsable. Il ne fait aucun doute que la crise induite par la pandémie a exacerbé les problèmes sociaux et environnementaux. Les institutions financières étant de plus en plus engagées dans la distribution de produits labellisés durables en France, nous sommes désormais fiers de proposer ces deux fonds à nos partenaires et clients afin de leur offrir des solutions d'investissement qui contribuent également à améliorer le monde dans lequel nous vivons."

En 2019, trois fonds M&G s'étaient vu attribuer le label ISR (Investissement durable et responsable) soutenu par le gouvernement français et décerné par EY.

M&G intègre systématiquement les facteurs ESG à son processus de recherche, à sa politique d'engagement avec les entreprises détenues, ainsi qu'à son processus d'évaluation des portefeuilles, au sein de la plupart de ses investissements. M&G développe également une gamme croissante de solutions d'investissement répondant à des objectifs ESG spécifiques, tels que les fonds M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund.