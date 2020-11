M&G annonce la nomination de Rob Marshall à la tête d'une nouvelle équipe Gérance & Durabilité

M &G plc hisse les enjeux ESG au coeur même de sa philosophie d'investissement et de gestion des actifs pour le compte de ses clients avec la création d'une nouvelle équipe Gérance & Durabilité ("Stewardship and Sustainability Team") dirigée par Rob Marshall. Cette nouvelle étape va ainsi permettre de répondre à la demande aujourd'hui accrue des clients en faveur de produits intégrant les critères ESG, durables et à impact, ainsi que d'élaborer la feuille de route pour respecter l'engagement pris par M&G d'atteindre la neutralité carbone au sein de l'ensemble de ses portefeuilles d'investissements d'ici 2050.

Composée de 13 professionnels, la nouvelle équipe Gérance & Durabilité va renforcer davantage les ressources et compétences de M&G en matière de recherche, de politique, d'évaluation, d'intégration et de reporting des risques et opportunités propres aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble de ses processus d'investissement et au sein de toutes les classes d'actifs.

L'équipe va s'engager auprès des entreprises dans lesquelles nous sommes investis en vue d'encourager la transition vers des modèles économiques durables, notamment dans le cadre d'un nouveau Programme de dialogue autour des sujets climatiques axé sur les entreprises fortement exposées aux émissions de carbone.

L'équipe interviendra en qualité de centre d'excellence pour notre gamme grandissante de solutions d'impact novatrices pour les clients qui souhaitent agir de manière tangible pour l'environnement et la société grâce à leurs investissements, à l'instar du nouveau fonds M&G (Lux) Climate Solutions Fund dont le double objectif est d'investir dans des entreprises s'emploient à agir à l'égard de l'urgence climatique tout en cherchant à générer des performances financières attractives.

Rob Marshall, nommé responsable de la nouvelle équipe, a dirigé l'équipe de recherche crédit de M&G et dirige depuis 2017 l'équipe de recherche mondiale actions et crédit.

Il sera secondé par :

-Rupert Krefting, Responsable Finance d'entreprise et Gérance ("Corporate Finance and Stewardship")

-Annabel Nelson, Responsable Politique et Communication ESG ("Head of ESG Policy and Disclosure")

-Michael Posnansky, Responsable Recherche et Intégration ESG ("Head of ESG Research and Integration")

-Ben Constable-Maxwell, Responsable de l'investissement d'impact ("Head of Impact").

Plus tôt cette année, M&G plc a annoncé un nouvel engagement visant à ramener à zéro ses propres émissions nettes de carbone opérationnelles d'ici 2030, ainsi qu'une série d'engagements ayant pour objectif d'améliorer la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise, notamment en portant à 40 % la représentation des femmes et à 20% celle des ethnies/nationalités au sein de sa direction d'ici 2025.

Jack Daniels, Directeur des investissements (CIO) de M&G plc, a déclaré : "Nos clients veulent savoir que nous contribuons à la réalisation de leurs objectifs financiers en prenant en considération la façon dont leurs investissements influencent - et sont influencés par - ce qui se passe dans notre société et notre environnement. Pour nous, la durabilité à long terme de notre entreprise, de notre environnement et de nos communautés passe par l'intégration des enjeux ESG dans tout ce que nous faisons. Notre nouvelle équipe Gérance & Durabilité va jouer un rôle central en vue de faire en sorte que les problématiques ESG figurent au coeur de la façon dont nous investissons en tant que gestionnaire et propriétaire d'actifs international de premier plan".

Rob Marshall, responsable de l'équipe Gérance & Durabilité de M&G, a ajouté : "M&G a su depuis longtemps prouver sa capacité à investir avec sérieux et intégrité au nom de ses clients, ainsi qu'à défendre leurs intérêts. Le monde est confronté à des défis environnementaux et sociétaux sans précédent que nous tentons de relever en renforçant nos ressources en matière d'investissement durable et responsable, tout en continuant à offrir à nos clients les performances à long terme qu'ils souhaitent ; en intensifiant notre dialogue actif avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis afin de veiller à ce que les changements appropriés soient apportés, notamment au regard des risques liés au changement climatique ; et en continuant d'innover pour nos clients dans les produits et les rapports que nous fournissons".