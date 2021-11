M&G accélère le développement des usines de recyclage de Plastic Energy

(Boursier.com) — M &G annonce son entrée au capital de Plastic Energy, un leader mondial du recyclage de plastique, à l'occasion d'une levée de fonds de 145 millions d'euros réalisée auprès d'investisseurs afin d'accélérer sa croissance et de développer sa technologie et son portefeuille d'usines de recyclage.

Grâce à sa technologie de recyclage chimique brevetée et éprouvée, Plastic Energy convertit les déchets plastiques en fin de vie en une ressource (le TACOIL) permettant la fabrication de plastiques recyclés de qualité identique à celle des plastiques produits pour la première fois. La société dispose actuellement de deux usines de recyclage fonctionnant à plein régime en Espagne, d'une autre unité en construction en collaboration avec SABIC aux Pays-Bas et de deux usines en France : l'une exploitée en partenariat avec TotalEnergies, et l'autre en cours de construction, dans le cadre d'un accord de collaboration avec ExxonMobil.

Plastic Energy a conclu des accords avec de grandes marques et entreprises du secteur. Le plastique recyclé fabriqué à partir de son procédé a déjà été incorporé dans les emballages et les produits de marques comme Unilever et Tupperware.

Cet investissement est réalisé par le biais de la stratégie Catalyst de M&G, laquelle investit jusqu'à 5 Milliards de livres sterling dans des entreprises privées qui ont besoin de capitaux pour développer des solutions porteuses d'innovation et d'impact afin de participer à la création d'un monde plus durable.