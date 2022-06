MetLife lance un nouveau contrat de prévoyance pour les sportifs professionnels

(Boursier.com) — MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, étoffe sa gamme en Prévoyance et lance un contrat pour les sportifs professionnels.

Ce nouveau contrat s'inscrit dans la stratégie du hors-norme et du sur-mesure élaborée depuis de nombreuses années par MetLife France. Le positionnement d'expert de l'assureur sur ce segment lui permet ainsi d'accompagner ses partenaires - courtiers et Conseillers en Gestion de Patrimoine, sur des besoins clients très spécifiques.

Pour optimiser la création et la distribution de ce nouveau contrat, MetLife France a mis en place un partenariat avec le cabinet Olympe Conseil pour les footballeurs.