MetLife France : création d'un Pôle Formation & Expertise

MetLife France : création d'un Pôle Formation & Expertise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle annonce la création d'un Pôle Formation & Expertise, principalement dédié à ses partenaires distributeurs. Géré par les deux directeurs commerciaux Alfred Dittrick et Karim Boukni, la création de ce Pôle vise à renforcer la vocation de MetLife comme acteur de proximité auprès des intermédiaires d'assurance pour développer leur expertise en matière d'assurance emprunteur et de prévoyance.

MetLife France a pour vocation d'accompagner tous les intermédiares d'assurance (courtiers, agents généraux d'assurance ou conseillers en gestion de patrimoine) dans le développement et la pérennité de leur activité en matière d'assurance emprunteur et de prévoyance.

Les 35 inspecteurs, véritables experts de ces domaines, jouent un rôle crucial pour incarner cette volonté et ce nouveau Pôle Formation & Expertise vient renforcer leurs actions. L'objectif final est d'apporter un conseil optimal aux clients particuliers et professionnels.