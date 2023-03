MentorShow consolide sa position de leader européen avec une levée de fonds de 15 ME

(Boursier.com) — MentorShow annonce ce jour avoir finalisé un nouveau tour de table de 15 millions d'euros auprès d'Educapital, de Crédit Mutuel Innovation, d'un pool de business angels de renom, ainsi que des investisseurs existants, dont le fond américain Left Lane.

Cette nouvelle opération porte à près de 20 ME le total des fonds levés par Mentorshow depuis sa création il y a 2 ans. Elle va permettre à la EdTech de disposer des moyens nécessaires pour consolider son produit, diversifier ses offres et accélérer son déploiement à l'international.

Deux ans après sa création, Mentorshow rencontre un vrai succès tant auprès des mentors que des apprenants. La plateforme réunit aujourd'hui près de 50 mentors de renommée mondiale à l'image de Karim Benzema, Boris Cyrulnik, Pierre Gagnaire, Christophe André, Pierre Hermé, Frédéric Mazzella ou Marc Lévy.

Ses masterclass, qui couvrent des domaines aussi variés que le sport, la cuisine, le management, le bien-être ou le leadership, ont d'ores et déjà attirées plus de 500.000 personnes en France et en Espagne. Elles sont en outre plébiscitées par les utilisateurs puisque la plateforme obtient un score de satisfaction de 4,7/5 sur plusieurs milliers de témoignages...