Memo Bank s'appuie sur J.P. Morgan pour aider les PME à accélérer leur développement à l'international

(Boursier.com) — Memo Bank, première banque indépendante créée en France depuis cinquante ans, a choisi J.P. Morgan, une des plus grandes banques internationales, pour proposer à ses clients des solutions de paiements en devises.

Avec cette offre, Memo Bank poursuit sa volonté de devenir le principal partenaire bancaire des PME en leur proposant des services performants et des tarifs transparents.

Un partenariat exclusif conclu en direct

Memo Bank a pour volonté de limiter le nombre d'intermédiaires pour renforcer son indépendance technologique et proposer les meilleurs services à ses clients. Membre principal Visa et participant direct à la chambre de compensation EBA Clearing, Memo Bank a une fois de plus choisi de se connecter au plus près des services de paiement en développant avec J.P. Morgan une solution de paiement international via SWIFT. La connexion directe avec la première banque américaine permet à Memo Bank de proposer le change de plus de 130 devises et des tarifs avantageux à ses clients.

"Nous avons été ravis de travailler avec Memo Bank pour développer leur solution de paiement international", a déclaré Gabor Pogany, directeur exécutif de J.P. Morgan, en charge des relations avec les entreprises technologiques en Europe. "Nous sommes très heureux d'ouvrir nos produits de paiement afin que Memo Bank puisse proposer à ses clients PME un service de paiement international directement intégré au compte bancaire."

D'après Jean-Daniel Guyot, cofondateur et président du directoire de Memo Bank, "les virements internationaux et le change sont une source de problèmes récurrents pour les PME : processus par téléphone, lenteurs, et frais cachés sont monnaie courante quand il s'agit de recevoir ou d'envoyer de l'argent à l'international. Grâce à notre relation avec J.P. Morgan, la banque avec le plus gros réseau de correspondance au monde, nous apportons aux dirigeants d'entreprise une solution transparente, rapide, et parfaitement intégrée aux interfaces Memo Bank."

Une offre transparente et compétitive

S'associer à J.P. Morgan permet également à Memo Bank de proposer à ses clients des tarifs compétitifs sur les principales devises échangées, notamment le dollar, la livre sterling ou le yen. Avec cette offre, la nouvelle banque pour les entreprises en croissance, continue de s'attaquer à l'opacité des tarifs bancaires.

Faute de volumes suffisants, les PME françaises sont souvent confrontées à des frais et commissions sur les taux de change illisibles et démesurés.

Jean-Daniel Guyot complète : "Le développement international est un des principaux facteurs de croissance des PME françaises et nous avons à coeur de les soutenir dans cette démarche. Avec ce partenariat, nous garantissons à toutes les PME — quelle que soit leur taille ou leur volume de changes — des tarifs bancaires avantageux et transparents. Les frais et commissions de change sont entièrement prévisibles et dépendent de la devise choisie."