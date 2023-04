Memo Bank rejoint l'initiative Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

(Boursier.com) — Memo Bank rejoint le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), une initiative mondiale qui cherche à harmoniser la façon dont les institutions financières mesurent les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à leurs prêts et à leurs investissements.

Depuis sa création en 2017, Memo Bank cherche à minimiser son empreinte environnementale et à contribuer positivement à la transition vers une économie bas carbone. Ainsi, Memo Bank ne finance pas de nouveaux projets de développement ou d'exploitation d'infrastructures liées aux énergies fossiles, comme le charbon, le gaz, ou le pétrole. Memo Bank a réalisé son premier bilan carbone en 2021 et a développé des initiatives pour aider ses clients à mesurer leur propre empreinte carbone.

La banque affiche sur les factures de ses clients les émissions de CO?e qu'engendre l'utilisation de ses services bancaires. Elle permet également à ses clients d'estimer l'impact carbone de leurs paiements par carte.

Une initiative qui rassemble 350 institutions financières à l'échelle internationale

Lancé en 2015 aux Pays-Bas et en septembre 2019 à l'échelle mondiale, le Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) développe des méthodes de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre associés aux prêts et aux investissements des institutions financières.

La méthodologie de calcul du PCAF fait référence et a été validée par le Greenhouse Gas Protocol. Rassemblant plus de 350 institutions financières de six continents, le groupe se développe rapidement en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie-Pacifique. Memo Bank est aujourd'hui la quatrième banque française à rejoindre le PCAF, et prévoit de publier l'empreinte carbone de son portefeuille de financement d'ici la fin du premier semestre 2023.

Un outil pour développer des stratégies de financement et d'investissement écologiquement responsables

Le 20 mars dernier, le Groupe international d'experts sur le climat (GIEC) a publié son 6ème rapport de synthèse, dans lequel il estime qu'un réchauffement de la planète de 1,5oC dès 2030 est désormais inévitable. Pour limiter ce réchauffement entre 1,5 à 2oC, le GIEC réaffirme que la mobilisation du secteur financier est essentielle. Dans ce cadre, l'initiative du PCAF apparaît comme un élément-clé permettant aux banques du monde entier d'évaluer leur impact et de développer des stratégies de financement et d'investissement écologiquement responsables.

"Nous utilisions déjà depuis plusieurs mois la base de données Exiobase, sur laquelle s'appuie également le PCAF. Cette base nous permet de proposer à nos clients une estimation de l'empreinte carbone de leurs dépenses par carte. Nous sommes donc ravis de rejoindre le PCAF et de contribuer à ce travail précieux d'harmonisation de la comptabilité climatique des institutions financières. Pour que le secteur financier dans son ensemble participe à la transition vers une économie bas carbone, il est absolument indispensable que des initiatives de coopération internationale de ce type se développent et fédèrent les institutions financières derrière des objectifs concrets" commente Michel Galibert, cofondateur et directeur des opérations de Memo Bank.