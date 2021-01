Memo Bank mise sur la proximité bancaire et s'implante à Lyon

(Boursier.com) — Première banque indépendante créée en France depuis 50 ans, Memo Bank se distingue d'emblée avec la volonté de s'implanter localement, au plus près des PME dont elle accompagne le développement et la numérisation. À contre-courant des banques traditionnelles, Memo Bank fait le pari de la proximité et du contact humain, et s'installe en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lancée en septembre dernier, Memo Bank ambitionne de devenir la première banque européenne des PME. Pour y parvenir, elle mise notamment sur une implantation locale, convaincue que l'avenir de la relation bancaire est dans la relation humaine.

Si la tendance des banques traditionnelles est à la fermeture ou au regroupement des centres d'affaires, avec l'adoption de conseillers payants et la suppression de chargés d'affaires remplacés par un service 100% en ligne, Memo Bank veut s'implanter dans les grandes métropoles françaises pour venir à la rencontre des clients.

C'est chose faite en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'arrivée d'un des associés de Memo Bank à Lyon, le recrutement de deux chargés d'affaires, et l'ouverture prochaine d'un centre d'affaires à La Part-Dieu. Pour renforcer son équipe, la nouvelle banque, qui confie un chargé d'affaires à chaque client, va recruter d'autres banquiers de terrain expérimentés, ayant une bonne connaissance des besoins des PME et autant d'intérêt pour la technologie que pour le contact humain.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a été choisie après l'Île-de-France pour son attractivité économique (5e rang des régions européennes en matière de PIB1) mais aussi pour la densité et la diversité des PME qui s'y développent. Nombre de ces entreprises font face au défi de la numérisation, rendu plus urgent par la crise sanitaire, et ont besoin d'offres de financement adaptées, avec un octroi rapide et des taux compétitifs.

Pour toutes ces raisons, Memo Bank a fait le choix de l'ancrage local et de la proximité avec ses clients, avec la conviction que la compréhension de l'activité d'une entreprise se fonde d'abord sur une rencontre et un partenariat inscrit dans la durée...