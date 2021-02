Memo Bank agit en faveur de la trésorerie des PME

Memo Bank agit en faveur de la trésorerie des PME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Convaincue que les banques doivent faire plus pour les PME, Memo Bank augmente le plafond de son compte courant rémunéré. "Dans un contexte économique fragile et incertain, la nouvelle banque indépendante des PME et PMI traduit en actes sa volonté de mieux accompagner les entreprises, notamment dans la gestion de leur trésorerie" commente l'établissement. "Memo Bank est l'un des seuls établissements bancaires à destination des entreprises à proposer la rémunération du compte courant, et ce dès le premier euro versé". Lancée en septembre dernier, la première banque indépendante créée en France depuis 50 ans émet ainsi un signal fort en ce début d'année où l'incertitude est réelle et la prudence de mise...

Pour donner un coup de pouce à la trésorerie des PME et des PMI, Memo Bank a donc augmenté le plafond de son compte courant rémunéré de 200.000 euros à 500.000 euros, avec un taux annuel à 0,25%. Une initiative qui témoigne de la volonté de Memo Bank d'être au plus proche des PME et de les aider à faire face au contexte de crise. Cette rémunération vient s'ajouter à l'absence totale de commission sur les mouvements bancaires, un autre atout tarifaire dont bénéficient déjà les clients de la nouvelle banque.

Jean