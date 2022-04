Meilleurtaux se renforce sur le secteur de la santé

(Boursier.com) — Meilleurtaux , plateforme de services financiers et membre du French Tech 120 pour la 2ème année consécutive, annonce la création d'une entité dédiée dans le domaine de la santé, Meilleurtaux Santé.

En mars 2021, Meilleurtaux a réalisé l'acquisition AFI Assurances (membre du groupe Active Assurances) pour concrétiser la promesse de Meilleurtaux de marketplace de référence pour le crédit, l'assurance et le placement. AFI Assurances est présente depuis plus de 25 ans dans le domaine de la santé : pionnière depuis 2005 de la vente à distance de contrats d'assurance santé, elle travaille quotidiennement avec près de 30 partenaires et enregistre chaque mois 25.000 nouvelles demandes.

Aujourd'hui, Meilleurtaux décide de franchir un nouveau cap dans son expertise santé en rebaptisant AFI Assurances Meilleurtaux Santé. Un changement de marque visant à bien illustrer l'application à l'assurance santé de tous les engagements portés par la marque Meilleurtaux :

- L'accès à une information transparente et objective,

- La capacité à comparer une offre large offrant les meilleures conditions tarifaires,

- L'accompagnement par des conseillers spécialisés prenant en charge toutes les opérations pour le compte du client.