Meeschaert rejoint le groupe LFPI

(Boursier.com) — Le groupe Meeschaert annonce faire partie du groupe LFPI depuis le 1er avril 2021 suite à l'obtention des agréments de la part des autorités françaises de régulation (ACPR et AMF) et sa prise de contrôle effective par LFPI SAS.

Fort de cette acquisition, le groupe LFPI compte désormais près de 300 collaborateurs, gère plus de 12 milliards d'euros pour le compte de ses clients et est implanté dans 6 pays d'Europe et aux Etats-Unis.

A cette occasion, Fabien Bismuth, nommé Président des Directoires de Financière Meeschaert et Meeschaert AM, a déclaré : "Ce rapprochement avec le groupe Meeschaert est une union entre des savoir-faire reconnus, des expertises complémentaires et des valeurs communes au service de clients variés et fidèles. Je m'inscris dans la continuité de l'état d'esprit entrepreneurial et responsable qui a toujours caractérisé Meeschaert, pour poursuivre et accélérer le développement de cette belle Maison. Nous souhaitons créer une plateforme globale d'investissement, de gestion et de distribution ouverte à une clientèle diversifiée (institutionnels, particuliers, familles, associations) à la recherche de conseils et de solutions d'épargne diversifiées et durables".

Cette opération s'inscrit dans le projet de LFPI visant à se développer harmonieusement sur toutes les classes d'actifs cotés et non cotés, offrant ainsi un vaste champ d'opportunités et d'innovations. Elle permettra de mieux accompagner les clients dans la gestion de leurs actifs et d'élargir la gamme des solutions d'investissements proposées, dans le respect de la philosophie commune à Meeschaert et à LFPI d'investisseurs patrimoniaux et engagés.

Pionnier de l'investissement socialement responsable, le groupe Meeschaert s'adosse à un groupe entrepreneurial indépendant et reconnu afin d'accélérer son développement auprès de nouveaux clients et de s'ouvrir à de nouveaux marchés porteurs en France comme en Europe. Meeschaert va désormais proposer son offre à un réseau étendu d'investisseurs institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine. De même, la société s'appuiera sur les expertises du groupe LFPI dans le capital-investissement, l'immobilier, la dette privée et la gestion d'actifs en Europe et aux Etats-Unis pour diversifier la gamme de solutions et de services à disposition de la clientèle privée et du familly office de Meeschaert.

L'ambition du nouvel ensemble est ainsi de proposer à une clientèle très large des solutions surmesure composées de nombreuses classes d'actifs tout en accordant une place centrale à l'investissement responsable, durable et éthique dans le but de donner du sens à son patrimoine.

Pour mener à bien ce projet, Fabien Bismuth a décidé de s'entourer de Dan Sayag et Maxime Vermesse, nommés Directeurs Généraux, et de s'appuyer sur les équipes actuelles du groupe comprenant notamment Charles Bienaimé (Directeur du Family Office), Benoît Vesco (Directeur Général de Meeschaert AM) et Aurélie Baudhuin qui dirige la recherche ISR.

Le groupe LFPI entend également continuer à accélérer son développement et prendre sa place dans la consolidation du secteur de la gestion privée et de la gestion d'actifs en France et en Europ