Meeschaert Amilton AM décroche la 1ere place au 'Palmarès des gérants français de l'Alpha League Table'

(Boursier.com) — A l'occasion de l'édition 2022, Meeschaert Amilton AM se hisse sur la 1ere marche du podium du classement annuel de l'Alpha League Table, récompensant les meilleures sociétés de gestion pour la capacité de leur gestion "Actions" à générer de l'alpha.

Pionnier dans la gestion responsable, Meeschaert Amilton AM se distingue depuis son origine par sa gamme étendue de fonds, sa gestion active et son ADN de stock-picker, tout en intégrant l'analyse des critères sociétaux et environnementaux pour favoriser la création de valeur sur le long terme.

A travers ce classement de référence, et dans un contexte marqué à la fois par la montée en puissance continue de la gestion passive et par une certaine volatilité sur les marchés financiers, Meeschaert Amilton AM démontre à nouveau sa capacité à générer de la surperformance ("alpha") sur l'ensemble de ses expertises historiques.

Plus particulièrement, sa gestion sur le segment des petites et moyennes capitalisations françaises ou européennes est récompensée à 3 reprises au travers des fonds Amilton Premium Europe, Amilton Small Caps et MAM France Relance. Ce dernier, labellisé Relance, affiche un alpha moyen de 6,86%, le plus élevé parmi les fonds du Top 10.

Tout aussi ancré dans les valeurs de l'entreprise, son fonds entièrement consacré à la thématique de la transition juste vers une économie durable, MAM Transition Durable Actions, ressort lui dans le classement avec un alpha moyen de 2,54%.