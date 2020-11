Meeschaert AM : MAM Entreprises Familiales et MAM France PME ont reçu le label Relance

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — MAM Entreprises Familiales et MAM France PME ont reçu le label Relance, pour une durée de quatre ans, afin d'accompagner le plan de reprise du gouvernement français et plus particulièrement de soutenir les petites et moyennes entreprises dans le contexte sanitaire et économique actuel.

Pionnier de l'investissement éthique en France, le groupe Meeschaert place, depuis son origine, l'homme au coeur de ses préoccupations. Ce label, seulement accordé à 16 organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d'investissement à vocation générale (au 16/11/20), s'inscrit ainsi dans les engagements de Meeschaert AM en faveur d'une finance responsable au service du bien commun...

Il vient récompenser le soutien essentiel apporté à la croissance et à l'emploi dans l'Hexagone par MAM Entreprises Familiales et MAM France PME dont les portefeuilles sont investis respectivement à hauteur de 72% et 98% dans des entreprises françaises. De même, 40% des investissements sont réalisés dans des PME et ETI françaises (capitalisation boursière inférieure à deux milliards d'euros) pour MAM Entreprises Familiales et 94% pour MAM France PME.

Soutenu par la Direction générale du Trésor, le label Relance a pour objectif de mobiliser l'épargne de tous les investisseurs, tant particuliers qu'institutionnels, en faveur de la relance économique en réorientant l'épargne des Français, via des véhicules d'investissements dédiés aux TPE et PME. Ainsi, il vise à faciliter le financement de long terme des entreprises touchées par le contexte sanitaire.