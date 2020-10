Meeschaert AM : Le label LuxFLAG ESG a été attribué pour la 6e année consécutive au fonds MAM Human Values

Meeschaert AM : Le label LuxFLAG ESG a été attribué pour la 6e année consécutive au fonds MAM Human Values









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le label LuxFLAG ESG a été attribué pour la 6e année consécutive au fonds MAM Human Values. Ce label récompense les efforts de Meeschaert AM pour l'intégration des critères ESG et son engagement pour une finance responsable. En effet, le fonds Human Values est orienté vers des entreprises qui s'engagent pour le développement durable.

Lancé en 2015, le fonds MAM Human Values a pour objectif d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille d'entreprises sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable. Destiné à replacer l'humain au centre des investissements, ce fonds comprend également des parts de partage au profit de la Fondation pour la Petite Enfance, de Hand in Hand for Haiti, ou encore de la Fondation Gustave Roussy. Dès sa création, MAM Human Values avait été le premier fonds français à obtenir cette distinction.

Cette confiance renouvelée est le résultat de la prise en compte par Meeschaert AM des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes ses activités. Un choix en harmonie avec les valeurs qui animent le groupe Meeschaert et sa volonté de diriger ses investissements vers les entreprises responsables.

Pionnière en France dans ce domaine dès 1983 avec le lancement du premier fonds collectif éthique français (Nouvelle Stratégie 50), Meeschaert AM s'attache à faire évoluer sa démarche et sa méthode. Après la publication, en juillet 2019, des premières empreintes eau, alimentation et sociale des fonds MAM Transition Durable Obligations et MAM Transition Durable Actions, Meeschaert a réalisé en 2020 l'empreinte océans de ces deux fonds ainsi que l'empreinte croissance et emploi du fonds MAM France PME.