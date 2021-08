Meeschaert AM et Amilton AM annoncent que leur fusion sera effective le 3 septembre

(Boursier.com) — Meeschaert AM et Amilton AM, les deux sociétés de gestion d'actifs du Groupe LFPI, annoncent que leur fusion sera effective le 3 septembre 2021. Ce rapprochement donne naissance à une société de gestion aux savoir-faire complémentaires, de près de 50 collaborateurs et 3,2 Milliards d'euros d'encours sous gestion.

"Cette opération s'inscrit dans le projet du Groupe LFPI de constituer une plateforme globale d'investissement, de gestion et de distribution ouverte à une clientèle diversifiée (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations) à la recherche de conseils et de solutions d'épargne performantes et durables", a déclaré Fabien Bismuth, Président des Directoires de Financière Meeschaert et de Meeschaert AM.

Pour conduire ce projet, Fabien Bismuth est entouré de Dan Sayag et Benoit Vesco, Directeurs Généraux, et d'Aurélie Baudhuin, Directeur Général Déléguée en charge de la recherche ISR. Les collaborateurs de la société de gestion seront bientôt réunis en un seul lieu, aux côtés de toutes les équipes parisiennes du Groupe LFPI.

L'ambition de la société de gestion est de continuer à accompagner ses clients en élargissant sa gamme de solutions d'investissements. Son offre innovante et diversifiée accorde une place centrale à l'investissement responsable, pour donner du sens à son patrimoine, dans le respect de la philosophie commune d'investisseurs patrimoniaux et engagés.

Les expertises du nouvel ensemble couvrent les gestions actions, obligataires, diversifiées et la multigestion, compétences complémentaires de Meeschaert AM et Amilton AM. "Nos spécialistes sont régulièrement reconnus sur la Place pour leurs performances. Nous sommes tous très enthousiastes à la perspective de continuer à développer nos activités dans le respect de nos valeurs historiques, pour faire profiter un plus grand nombre de nos savoir-faire et confirmer notre position d'acteur de référence de la gestion d'actifs", conclut Fabien Bismuth.