MEDENE lève 1,3 ME pour développer sa solution d'aromathérapie

(Boursier.com) — Fondée en 2018 par Camille Pereira, Laure de Lacaze et Marie-Claire Kanaan, MEDENE, nouvelle marque du bien-être et de la beauté bio en France, annonce une levée de fonds de 1,3 millions d'euros. Avec ce financement, MEDENE souhaite devenir la référence de l'aromathérapie prête à l'emploi. Son objectif : développer une routine beauté et bien-être répondant à des besoins uniques tout en assurant la sécurité de l'utilisation des huiles essentielles.