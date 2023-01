Meanings Capital Partners se renforce

(Boursier.com) — Dans le cadre du développement de son activité 'Growth', Meanings Capital Partners annonce l'arrivée de Camille Bellenger, Chargée d'Affaires Senior, et de Chloé Lucas, Analyste. "Camille Bellenger et Chloé Lucas viennent renforcer l'équipe Growth, qui investit au capital des entreprises françaises en croissance, dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 30 millions d'euros. Composée désormais de 6 personnes, elle se donne les moyens pour réaliser son ambition de cibler et d'accompagner l'émergence d'entreprises leaders sur leurs marchés et d'accélérer leur transformation et leur développement" commente l'établissement.