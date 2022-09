Meanings Capital Partners obtient le label 'ISR IMMOBILIER'

(Boursier.com) — Meanings Capital Partners est l'un des premiers fonds Value Add à obtenir le Label Investissement Socialement Responsable (ISR) Immobilier pour son fonds Meanings Real Estate Fund (MREF)

Dans le cadre de sa stratégie Sustainability globale, alignée avec les Accords de Paris, Meanings Capital Partners a décliné des objectifs spécifiques et ambitieux pour ses investissements immobiliers et met en oeuvre les moyens nécessaires pour les atteindre, répondant ainsi aux exigences du Label ISR Immobilier.

Créé par le ministère de l'Économie et des Finances en 2016 pour permettre aux investisseurs "de distinguer les fonds d'investissement mettant en oeuvre une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable, aboutissant à des résultats mesurables et concrets", le label est ouvert depuis 2020 aux fonds immobiliers. Son attribution à MREF pour une période de 3 ans renouvelable fait suite à un audit réalisé sur la base du cahier des charges du Label ISR par un organisme tiers indépendant : Deloitte. Les fonds labellisés font l'objet d'un audit annuel et, en cas de manquements persistants, sont susceptibles de perdre le Label ISR.